В Петербурге построят многофункциональный комплекс на месте хладокомбината

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Сумма инвестиций в проект может достигать 9 миллиардов рублей
Сумма инвестиций в проект может достигать 9 миллиардов рублей Фото:

В Санкт-Петербурге одобрили проект многофункционального комплекса на месте бывшего хладокомбината. Проект включает в себя сохранение исторических складов Бадаевских времен.

«Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно–градостроительный облик многофункционального комплекса на углу улиц Булавского и Черниговской. Участок площадью 2,7 га принадлежит компании „Специализированный застройщик „Эталон в Московском“. Из них 1,5 га были приобретены на торгах у обанкротившейся ГК „Дети“ за 603 миллиона рублей в июне 2021 года“, — сообщает „Деловой Петербург“. По оценкам экспертов, на этом участке можно возвести до 35 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилые и коммерческие площади.

Важной особенностью проекта является сохранение дореволюционных складов, что подтверждено историко-культурной экспертизой. Это позволит соединить новые архитектурные решения с историческим обликом района. Расположение участка в зоне ТД1–1_1 накладывает определенные ограничения на застройку, требуя проведения общественных обсуждений и согласований, что может повлиять на сроки реализации проекта.

Сумма инвестиций в проект может достигать 9 миллиардов рублей. Уже сейчас рядом с планируемым комплексом активно ведется строительство других жилых комплексов, что делает этот район одним из наиболее динамично развивающихся в городе. По данным аналитиков, средняя цена предложения на жилье в этом районе составляет около 328 тысяч рублей за квадратный метр.

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В Санкт-Петербурге одобрили проект многофункционального комплекса на месте бывшего хладокомбината. Проект включает в себя сохранение исторических складов Бадаевских времен. «Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурно–градостроительный облик многофункционального комплекса на углу улиц Булавского и Черниговской. Участок площадью 2,7 га принадлежит компании „Специализированный застройщик „Эталон в Московском“. Из них 1,5 га были приобретены на торгах у обанкротившейся ГК „Дети“ за 603 миллиона рублей в июне 2021 года“, — сообщает „Деловой Петербург“. По оценкам экспертов, на этом участке можно возвести до 35 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. Важной особенностью проекта является сохранение дореволюционных складов, что подтверждено историко-культурной экспертизой. Это позволит соединить новые архитектурные решения с историческим обликом района. Расположение участка в зоне ТД1–1_1 накладывает определенные ограничения на застройку, требуя проведения общественных обсуждений и согласований, что может повлиять на сроки реализации проекта. Сумма инвестиций в проект может достигать 9 миллиардов рублей. Уже сейчас рядом с планируемым комплексом активно ведется строительство других жилых комплексов, что делает этот район одним из наиболее динамично развивающихся в городе. По данным аналитиков, средняя цена предложения на жилье в этом районе составляет около 328 тысяч рублей за квадратный метр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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