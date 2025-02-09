09 февраля 2025

Семейная драма, пьяный водитель и семь экипажей ДПС: челябинец пытался скрыться на угнанной машине. Видео

Пьяный челябинец угнал машину у родственницы и спровоцировал погоню
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения
Водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения Фото:

В Челябинске пьяный мужчина угнал автомобиль у родственницы. После ее заявления в правоохранительные органы за ним началась погоня. Угонщика удалось задержать, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

«Все экипажи ДПС были ориентированы на задержание данного автомобиля. В ходе несения службы по Курчатовскому району инспекторы ДПС, находясь в движении, заметили похожий автомобиль и потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал законное требование об остановке. Госавтоинспекторы незамедлительно организовали преследование на патрульных автомобилях с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. У дома 348/1 по проспекту Победы водитель был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Было установлено, что водитель пьян. К тому же ранее он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Его доставили в отдел полиции Курчатовский для принятия процессуального решения, так как в действиях последнего усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 264.1 УК РФ. Также на него завели несколько административных протоколов.

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В Челябинске пьяный мужчина угнал автомобиль у родственницы. После ее заявления в правоохранительные органы за ним началась погоня. Угонщика удалось задержать, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. «Все экипажи ДПС были ориентированы на задержание данного автомобиля. В ходе несения службы по Курчатовскому району инспекторы ДПС, находясь в движении, заметили похожий автомобиль и потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал законное требование об остановке. Госавтоинспекторы незамедлительно организовали преследование на патрульных автомобилях с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. У дома 348/1 по проспекту Победы водитель был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Было установлено, что водитель пьян. К тому же ранее он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Его доставили в отдел полиции Курчатовский для принятия процессуального решения, так как в действиях последнего усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 264.1 УК РФ. Также на него завели несколько административных протоколов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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