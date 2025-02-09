В Челябинске пьяный мужчина угнал автомобиль у родственницы. После ее заявления в правоохранительные органы за ним началась погоня. Угонщика удалось задержать, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
«Все экипажи ДПС были ориентированы на задержание данного автомобиля. В ходе несения службы по Курчатовскому району инспекторы ДПС, находясь в движении, заметили похожий автомобиль и потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал законное требование об остановке. Госавтоинспекторы незамедлительно организовали преследование на патрульных автомобилях с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. У дома 348/1 по проспекту Победы водитель был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Было установлено, что водитель пьян. К тому же ранее он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Его доставили в отдел полиции Курчатовский для принятия процессуального решения, так как в действиях последнего усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 264.1 УК РФ. Также на него завели несколько административных протоколов.
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