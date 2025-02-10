В Петербурге задержали мужчин из Армении за продажу бриллиантов на 6 миллионов

В Санкт-Петербурге прошел рейд, проведенный экономической полицией совместно с УФСБ на ювелирной выставке в Пушкинском районе города. Силовики посетили «Экспофорум» на Петербургском шоссе в последние дни работы выставки и не остались без улова.
«33-летнего уроженца Степанакерта (Азербайджан) и двоих уроженцев Еревана 41 года и 45 лет задержали 9 февраля в павильоне „Натуральные бриллианты“ Конгрессно-выставочного центра „Экспофорум“», — сообщил источник «Комсомольской правде». По версии следствия, именно в павильоне «Натуральные бриллианты» была осуществлена незаконная сделка по продаже драгоценных камней. Бриллианты, стоимость которых превышала 6 миллионов рублей, были проданы за 5,5 миллиона, что вызвало подозрения у правоохранительных органов.
Среди изъятого имущества оказались 456 бриллиантов, а также техника и значительные суммы наличных — 741 тысяча рублей и почти 15,2 тысячи долларов. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных камней в крупном размере.
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