Жителя Челябинской области освободили от наказания за убийство женщины

В Челябинской области мужчину освободили от уголовной ответственности за убийство женщины. Обвиняемый отправлен на принудительное лечение, сообщила пресс-служба Карталинского городского суда.
«В Карталах местному жителю назначены принудительные меры медицинского характера за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины. Постановлением городского суда обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Обвиняемый вместе с приятелем распивали спиртное дома. В какой-то момент к ним присоединилась женщина, с которой раньше они знакомые не были, говорят в суде Карталинского района.
Во время застолья возник конфликт и началась драка. Мужчины руками, а также ногами, на которых в тот момент была обувь, стали бить женщину по голове и телу. Потом один из мужчин схватил табурет и с силой бросил в голову потерпевшей. Женщина смогла самостоятельно уйти домой, где вскоре скончалась от полученной травмы.
Судебно-медицинская экспертиза выявила у обвиняемого хроническое психическое расстройство в форме легкой умственной отсталости. В момент происшествия он не осознавал, что делал. «Был признан невменяемым», — пояснили в суде.
Уголовное дело возбуждали по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). Мужчину отправили на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение с интенсивным наблюдением.
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