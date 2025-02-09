В ХМАО участковые полиции сколотили ОПГ и занимались рэкетом

Оперативники собственной безопасности полиции ХМАО совместно со следственным комитетом задержали полицейских, которые создали ОПГ и брали деньги с наркоманов за непривлечение их к уголовной ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции.
«Сотрудники получили от жителя Сургута незаконное денежное вознаграждение в размере 170000 рублей, за не привлечение последнего к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение», — сообщили в полиции. Количество пострадавших от рук ОПГ устанавливается.
Глава ведомства назначил служебную проверку. Сотрудники отстранены от работы. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов по отрицательным мотивам, а руководители понесут дисциплинарную ответственность.
В следственном комитете агентству сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям УК РФ 290 (получение взятки) и 286 (злоупотребление должностными полномочиями). Двое фигурантов находятся под стражей, один — под домашним арестом.
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