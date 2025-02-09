09 февраля 2025
08 февраля 2025

В ХМАО участковые полиции сколотили ОПГ и занимались рэкетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские задержали бывших коллег, которые выбивали деньги с наркоманов
Полицейские задержали бывших коллег, которые выбивали деньги с наркоманов Фото:

Оперативники собственной безопасности полиции ХМАО совместно со следственным комитетом задержали полицейских, которые создали ОПГ и брали деньги с наркоманов за непривлечение их к уголовной ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции.

«Сотрудники получили от жителя Сургута незаконное денежное вознаграждение в размере 170000 рублей, за не привлечение последнего к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение», — сообщили в полиции. Количество пострадавших от рук ОПГ устанавливается.

Глава ведомства назначил служебную проверку. Сотрудники отстранены от работы. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов по отрицательным мотивам, а руководители понесут дисциплинарную ответственность.

В следственном комитете агентству сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям УК РФ 290 (получение взятки) и 286 (злоупотребление должностными полномочиями). Двое фигурантов находятся под стражей, один — под домашним арестом.

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Оперативники собственной безопасности полиции ХМАО совместно со следственным комитетом задержали полицейских, которые создали ОПГ и брали деньги с наркоманов за непривлечение их к уголовной ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции. «Сотрудники получили от жителя Сургута незаконное денежное вознаграждение в размере 170000 рублей, за не привлечение последнего к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение», — сообщили в полиции. Количество пострадавших от рук ОПГ устанавливается. Глава ведомства назначил служебную проверку. Сотрудники отстранены от работы. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов по отрицательным мотивам, а руководители понесут дисциплинарную ответственность. В следственном комитете агентству сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям УК РФ 290 (получение взятки) и 286 (злоупотребление должностными полномочиями). Двое фигурантов находятся под стражей, один — под домашним арестом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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