«Опознали по видео»: многодетного свердловчанина похоронят спустя полгода после гибели на СВО

Многодетного свердловчанина похоронят спустя полгода после гибели на СВО

10 февраля 2025 в 13:47 Размер текста - 17 +

Юлия Могилевская планирует похоронить своего мужа в селе Акбаш Фото: Размик Закарян © URA.RU Многодетная мама из свердловского села Акбаш (Нижнесергинский район) Юлия Могилевская получила свидетельство о смерти мужа на СВО после публикации URA.RU. Этот документ она не могла получить больше полугода. 8 февраля Антона Могилевского опознали по видеосвязи, сообщила нам женщина. «В эту субботу я разговаривала с ростовским опознавательным центром по видеосвязи. Я опознала мужа, все. <…> Где-то через неделю-полторы его привезут», — поделилась Юлия. По ее словам, 17 января ее мужа признали погибшим, а 22-го семья получила свидетельство о смерти. Новость по теме «Ни гроба, ни денег»: как выживает свердловчанка с пятью детьми после гибели мужа на СВО. Фото, видео Никаких выплат Могилевская до сих пор не получила. «Мне сказали, это произойдет не ранее чем через два-три месяца. Пенсию, говорят, еще позже получим. <…> Видите, вся информация сюда идет из Волгограда, а затем, видимо, в Минобороны. Дольше, кажется, все по почте ходит», — предположила многодетная мама, которая несколько раз в неделю сейчас ездит в военкомат, где ее ситуацию активно решают.



Юлия планировала хоронить Антона в соседнем населенном пункте — Михайловске. Однако сейчас она намерена сделать это в мусульманском селе Акбаш, где добро дал местный мулла. При этом, по ее словам, родственники хотят похоронить Могилевского в Нижних Сергах. Антон Могилевский в феврале 2024-го заключил контракт с Минобороны, а в ночь на 17 июля погиб вблизи села Новомихайловка (ДНР). У его жены Юлии пятеро детей, трое из них родились с ним в браке (им пять, семь и десять лет). В декабре женщина рассказывала, что не может получить выплаты из-за того, что ее супруг не был признан погибшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетная мама из свердловского села Акбаш (Нижнесергинский район) Юлия Могилевская получила свидетельство о смерти мужа на СВО после публикации URA.RU. Этот документ она не могла получить больше полугода. 8 февраля Антона Могилевского опознали по видеосвязи, сообщила нам женщина. «В эту субботу я разговаривала с ростовским опознавательным центром по видеосвязи. Я опознала мужа, все. <…> Где-то через неделю-полторы его привезут», — поделилась Юлия. По ее словам, 17 января ее мужа признали погибшим, а 22-го семья получила свидетельство о смерти. Никаких выплат Могилевская до сих пор не получила. «Мне сказали, это произойдет не ранее чем через два-три месяца. Пенсию, говорят, еще позже получим. <…> Видите, вся информация сюда идет из Волгограда, а затем, видимо, в Минобороны. Дольше, кажется, все по почте ходит», — предположила многодетная мама, которая несколько раз в неделю сейчас ездит в военкомат, где ее ситуацию активно решают. Юлия планировала хоронить Антона в соседнем населенном пункте — Михайловске. Однако сейчас она намерена сделать это в мусульманском селе Акбаш, где добро дал местный мулла. При этом, по ее словам, родственники хотят похоронить Могилевского в Нижних Сергах. Антон Могилевский в феврале 2024-го заключил контракт с Минобороны, а в ночь на 17 июля погиб вблизи села Новомихайловка (ДНР). У его жены Юлии пятеро детей, трое из них родились с ним в браке (им пять, семь и десять лет). В декабре женщина рассказывала, что не может получить выплаты из-за того, что ее супруг не был признан погибшим.