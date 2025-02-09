09 февраля 2025

«Под завалами „Крузак“»: в Екатеринбурге раздался взрыв, есть пострадавшие. Фото

В Екатеринбурге произошел взрыв, из-за которого пострадали два человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Площадь пожара достигла 56 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 10 февраля в районе Арамильского тракта раздался взрыв. ЧП случилось в гараже, когда двое мужчин меняли газовый фильтр на Toyota Land Cruiser 200. Оба пострадали, рассказал URA.RU очевидец.

«Два человека пострадали в результате взрыва в гаражном боксе на Арамильском тракте. Они меняли газовый фильтр на машине, под завалами „Крузак“ 200-й. Площадь пожара составила 56 квадратных метров», — сказал собеседник. На место оперативно прибыл отряд спасателей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что хлопок произошел из-за разгерметизации газового баллона. Сейчас тушением пожара занимаются 14 огнеборцев и четыре единицы спецтехники.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге днем 10 февраля в районе Арамильского тракта раздался взрыв. ЧП случилось в гараже, когда двое мужчин меняли газовый фильтр на Toyota Land Cruiser 200. Оба пострадали, рассказал URA.RU очевидец. «Два человека пострадали в результате взрыва в гаражном боксе на Арамильском тракте. Они меняли газовый фильтр на машине, под завалами „Крузак“ 200-й. Площадь пожара составила 56 квадратных метров», — сказал собеседник. На место оперативно прибыл отряд спасателей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что хлопок произошел из-за разгерметизации газового баллона. Сейчас тушением пожара занимаются 14 огнеборцев и четыре единицы спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...