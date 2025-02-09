В Екатеринбурге днем 10 февраля в районе Арамильского тракта раздался взрыв. ЧП случилось в гараже, когда двое мужчин меняли газовый фильтр на Toyota Land Cruiser 200. Оба пострадали, рассказал URA.RU очевидец.
«Два человека пострадали в результате взрыва в гаражном боксе на Арамильском тракте. Они меняли газовый фильтр на машине, под завалами „Крузак“ 200-й. Площадь пожара составила 56 квадратных метров», — сказал собеседник. На место оперативно прибыл отряд спасателей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что хлопок произошел из-за разгерметизации газового баллона. Сейчас тушением пожара занимаются 14 огнеборцев и четыре единицы спецтехники.
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