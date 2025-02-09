В Тюмени раскрыли дату и место прощания с заслуженным врачом РФ

В Тюмени с заслуженным врачом РФ, хирургом Борисом Гибертом простятся 12 февраля в ритуальном зале крематория. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
«Церемония прощания с легендарным доктором состоится 12 февраля с 10:00 до 13:00 по адресу: Червишевский тракт, 511 в ритуальном зале крематория», — сообщили в департаменте. Врач скончался на 74-м году жизни.
Хирурга похоронят на кладбище «Мемориал» (Червишевское-3). Церемония погребения начнется в 13:00.
Ранее URA.RU писало, что 20 лет Гиберт руководил кафедрой Факультетской хирургии Тюменского государственного медицинского университета. В 2001-2002 годах занимал пост главного врача ОКБ №1, впоследствии четверть века возглавлял хирургическую службу.
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