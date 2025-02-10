Челябинского директора интерната уволили из-за супруги-бухгалтера

Директор интерната лишился должности из-за супруги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор интерната в Троицке Челябинской области лишился должности из-за супруги, которая работала в том же учреждении бухгалтером. Это было сделано из-за конфликта интересов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Руководитель МСУ СО ССЗН „Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны“ и главный бухгалтер учреждения воспитывают общего ребенка. По результатам рассмотрения представления прокурора трудовой договор с директором интерната расторгнут в связи с утратой доверия ввиду нарушения установленных ограничений, запретов и непринятия соответствующих мер по урегулированию конфликта интересов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы прокуратуры, информация поступила во время личного приема прокурора региона Игоря Донгаузера в виде коллективного обращения от жителей района. Они рассказали, что бухгалтеру выплачивались премии и надбавки, она регулярно выступала председателем комиссии по оценке качества работы сотрудников. Кроме того, директор соцучреждения был осужден за попытку дачи взятки сотруднику ДПС, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности.