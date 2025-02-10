Челябинского директора интерната уволили из-за супруги-бухгалтера

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Трудоустройство. Челябинск, трудовая книжка, работа, работодатель, отдел кадров, биржа труда, вакансия, трудовой договор
Директор интерната лишился должности из-за супруги Фото:

Директор интерната в Троицке Челябинской области лишился должности из-за супруги, которая работала в том же учреждении бухгалтером. Это было сделано из-за конфликта интересов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Руководитель МСУ СО ССЗН „Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны“ и главный бухгалтер учреждения воспитывают общего ребенка. По результатам рассмотрения представления прокурора трудовой договор с директором интерната расторгнут в связи с утратой доверия ввиду нарушения установленных ограничений, запретов и непринятия соответствующих мер по урегулированию конфликта интересов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы прокуратуры, информация поступила во время личного приема прокурора региона Игоря Донгаузера в виде коллективного обращения от жителей района. Они рассказали, что бухгалтеру выплачивались премии и надбавки, она регулярно выступала председателем комиссии по оценке качества работы сотрудников. Кроме того, директор соцучреждения был осужден за попытку дачи взятки сотруднику ДПС, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности.

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Директор интерната в Троицке Челябинской области лишился должности из-за супруги, которая работала в том же учреждении бухгалтером. Это было сделано из-за конфликта интересов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Руководитель МСУ СО ССЗН „Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Ясные Поляны“ и главный бухгалтер учреждения воспитывают общего ребенка. По результатам рассмотрения представления прокурора трудовой договор с директором интерната расторгнут в связи с утратой доверия ввиду нарушения установленных ограничений, запретов и непринятия соответствующих мер по урегулированию конфликта интересов», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы прокуратуры, информация поступила во время личного приема прокурора региона Игоря Донгаузера в виде коллективного обращения от жителей района. Они рассказали, что бухгалтеру выплачивались премии и надбавки, она регулярно выступала председателем комиссии по оценке качества работы сотрудников. Кроме того, директор соцучреждения был осужден за попытку дачи взятки сотруднику ДПС, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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