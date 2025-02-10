Каскадер из «Бандитского Петербурга» попал в реанимацию после падения на съемках

Во время съемок нового фильма в Токсово известный каскадер Александр Уваров получил серьезные травмы головы. Во время выполнения трюка на воздушной подушке он неудачно приземлился и ударился об лед.
«Опытный каскадер-универсал с почти 25-летним стажем упал на голову во время съемок очередного фильма на озере Хепоярви», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». После падения Александр был немедленно госпитализирован и находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом лицевых костей. Состояние каскадера оценивается как тяжелое.
Александр Уваров известен своей работой в киноиндустрии, где он принимал участие в создании трюков для таких известных проектов, как «Антикиллер», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». В киносообществе Уваров известен своим профессионализмом и мастерством, которые многократно демонстрировал на съемочных площадках.
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