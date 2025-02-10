В Государственном историческом музее в Челябинске представят экспозицию из более чем 200 детских произведений искусства. Центральное место на выставке займут работы, посвященные 80-летию Великой Победы. Среди них уникальная картина, выполненная в технике японского лоскутного шитья, посвященная параду 1945 года на Красной площади в Москве, сообщили URA.RU в музее.
«Самые талантливые юные умельцы Челябинска представят более 200 своих лучших работ. Самые яркие произведения посвящены 80-летию Победы. Представлена уникальная картина, которая выполнена в технике японского лоскутного шитья „кинусайга“ и показывает Парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве. Это невероятная по красоте и объему, поистине звездная работа», — сообщили в музее.
Также в экспозиции — деревянные модели челябинских танков времен Великой Отечественной войны, сделанные при помощи резьбы и выжигания. Эти работы ребята посвятили грядущему юбилею Победы. Выставка откроется 11 февраля и продлится до 12 марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!