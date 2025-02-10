В Челябинске представят уникальную картину, посвященную параду Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка детских работ состоится в музее
Выставка детских работ состоится в музее Фото:

В Государственном историческом музее в Челябинске представят экспозицию из более чем 200 детских произведений искусства. Центральное место на выставке займут работы, посвященные 80-летию Великой Победы. Среди них уникальная картина, выполненная в технике японского лоскутного шитья, посвященная параду 1945 года на Красной площади в Москве, сообщили URA.RU в музее.

«Самые талантливые юные умельцы Челябинска представят более 200 своих лучших работ. Самые яркие произведения посвящены 80-летию Победы. Представлена уникальная картина, которая выполнена в технике японского лоскутного шитья „кинусайга“ и показывает Парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве. Это невероятная по красоте и объему, поистине звездная работа», — сообщили в музее.

Также в экспозиции — деревянные модели челябинских танков времен Великой Отечественной войны, сделанные при помощи резьбы и выжигания. Эти работы ребята посвятили грядущему юбилею Победы. Выставка откроется 11 февраля и продлится до 12 марта.

Картина выполнена в технике «кинусайга»
Картина выполнена в технике «кинусайга»
Фото:

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В Государственном историческом музее в Челябинске представят экспозицию из более чем 200 детских произведений искусства. Центральное место на выставке займут работы, посвященные 80-летию Великой Победы. Среди них уникальная картина, выполненная в технике японского лоскутного шитья, посвященная параду 1945 года на Красной площади в Москве, сообщили URA.RU в музее. «Самые талантливые юные умельцы Челябинска представят более 200 своих лучших работ. Самые яркие произведения посвящены 80-летию Победы. Представлена уникальная картина, которая выполнена в технике японского лоскутного шитья „кинусайга“ и показывает Парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве. Это невероятная по красоте и объему, поистине звездная работа», — сообщили в музее. Также в экспозиции — деревянные модели челябинских танков времен Великой Отечественной войны, сделанные при помощи резьбы и выжигания. Эти работы ребята посвятили грядущему юбилею Победы. Выставка откроется 11 февраля и продлится до 12 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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