У петербуржца без телевизора в квитанции за ЖКУ оказалась плата за телевидение

В Санкт-Петербурге, в Выборгском районе, один из местных жителей обнаружил в своей платежной квитанции за коммунальные услуги статью об оплате кабельного телевидения, хотя у него даже не установлен телевизор. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«В квитанцию одного из жителей дома по Толубеевскому проспекту без его ведома включена услуга кабельного телевидения. Заявитель рассказал в прокуратуре, что в его квартире телевизора нет», — сообщила прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
После обращения гражданина прокуратура Выборгского района оперативно провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. В результате было подтверждено, что услуга была включена без согласия абонента, что является нарушением его прав. Прокурор района внес представление провайдеру с требованием исключить навязанную услугу из квитанций. Также были приняты меры для контроля за исполнением данного представления, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.
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