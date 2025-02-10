У петербуржца без телевизора в квитанции за ЖКУ оказалась плата за телевидение

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В результате проверки было подтверждено, что услуга была включена без согласия абонента, что является нарушением его прав
В результате проверки было подтверждено, что услуга была включена без согласия абонента, что является нарушением его прав Фото:

В Санкт-Петербурге, в Выборгском районе, один из местных жителей обнаружил в своей платежной квитанции за коммунальные услуги статью об оплате кабельного телевидения, хотя у него даже не установлен телевизор. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«В квитанцию одного из жителей дома по Толубеевскому проспекту без его ведома включена услуга кабельного телевидения. Заявитель рассказал в прокуратуре, что в его квартире телевизора нет», — сообщила прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.

После обращения гражданина прокуратура Выборгского района оперативно провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. В результате было подтверждено, что услуга была включена без согласия абонента, что является нарушением его прав. Прокурор района внес представление провайдеру с требованием исключить навязанную услугу из квитанций. Также были приняты меры для контроля за исполнением данного представления, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.

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В Санкт-Петербурге, в Выборгском районе, один из местных жителей обнаружил в своей платежной квитанции за коммунальные услуги статью об оплате кабельного телевидения, хотя у него даже не установлен телевизор. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. «В квитанцию одного из жителей дома по Толубеевскому проспекту без его ведома включена услуга кабельного телевидения. Заявитель рассказал в прокуратуре, что в его квартире телевизора нет», — сообщила прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. После обращения гражданина прокуратура Выборгского района оперативно провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. В результате было подтверждено, что услуга была включена без согласия абонента, что является нарушением его прав. Прокурор района внес представление провайдеру с требованием исключить навязанную услугу из квитанций. Также были приняты меры для контроля за исполнением данного представления, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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