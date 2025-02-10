В Тюмени подскочила заболеваемость ОРВИ

В Тюменской области на 14,9% выросла заболеваемость ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Преобладают вирусы негриппозной этиологии
Преобладают вирусы негриппозной этиологии Фото:

В Тюменской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 14,9%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

«Прирост заболеваемости ОРВИ к предыдущей неделе составил 14,9%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, с постепенным нарастанием находок вирусов гриппа», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области зафиксированы сразу два вида гриппа: свиной и группы В. В качестве основной профилактики специалисты рекомендуют обрабатывать руки и избегать контактов с людьми с признаками болезни.

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В Тюменской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 14,9%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.  «Прирост заболеваемости ОРВИ к предыдущей неделе составил 14,9%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, с постепенным нарастанием находок вирусов гриппа», — указано в сообщении Роспотребнадзора. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области зафиксированы сразу два вида гриппа: свиной и группы В. В качестве основной профилактики специалисты рекомендуют обрабатывать руки и избегать контактов с людьми с признаками болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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