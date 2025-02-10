В Тюмени подскочила заболеваемость ОРВИ

В Тюменской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 14,9%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Прирост заболеваемости ОРВИ к предыдущей неделе составил 14,9%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, с постепенным нарастанием находок вирусов гриппа», — указано в сообщении Роспотребнадзора.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области зафиксированы сразу два вида гриппа: свиной и группы В. В качестве основной профилактики специалисты рекомендуют обрабатывать руки и избегать контактов с людьми с признаками болезни.
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