Директор курганского филиала РАНХиГС передал служебную «Волгу» на фронт. Видео

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Курганским участникам СВО передали автомобиль «Волга»
Курганским участникам СВО передали автомобиль «Волга» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Директор курганского филиала президентской академии РАНХиГС Валерий Яхонтов передал участникам специальной операции служебную «Волгу». Об этом сообщается в группе «Народный фронт I Курганская область». 

«Курганский филиал РАНХиГС передал автомобиль „Волга“ для нужд участников СВО. Он будет отправлен на донецкое направление», — сообщается в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте».

Машина несколько лет верой и правдой служила вузу. На фронте ее планируют использовать для перевозки раненых или транспортировки боеприпасов и техники.

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Директор курганского филиала президентской академии РАНХиГС Валерий Яхонтов передал участникам специальной операции служебную «Волгу». Об этом сообщается в группе «Народный фронт I Курганская область».  «Курганский филиал РАНХиГС передал автомобиль „Волга“ для нужд участников СВО. Он будет отправлен на донецкое направление», — сообщается в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте». Машина несколько лет верой и правдой служила вузу. На фронте ее планируют использовать для перевозки раненых или транспортировки боеприпасов и техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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