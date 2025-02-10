Курганским участникам СВО передали автомобиль «Волга»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Директор курганского филиала президентской академии РАНХиГС Валерий Яхонтов передал участникам специальной операции служебную «Волгу». Об этом сообщается в группе «Народный фронт I Курганская область».
«Курганский филиал РАНХиГС передал автомобиль „Волга“ для нужд участников СВО. Он будет отправлен на донецкое направление», — сообщается в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте».
Машина несколько лет верой и правдой служила вузу. На фронте ее планируют использовать для перевозки раненых или транспортировки боеприпасов и техники.
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