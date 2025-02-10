Губернатор Моор вручил медаль ветерану ВОВ, которому из-за ранения ампутировали ногу. Видео

Губернатор Моор к 80-летию Победы вручил медаль ветерану ВОВ Гаврилову
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В 1943-м году Гаврилова дважды ранили
В 1943-м году Гаврилова дважды ранили Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил ветерану Великой Отечественной войны Мефодию Гаврилову медаль к 80-летию Победы. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. 

«По поручению президента Российской Федерации, вручил памятную медаль к юбилею победы в Великой Отечественной войне Мефодию Гавриловичу Гаврилову. В 17 лет его призвали в Красную Армию. После курсов в Тюменском пехотном училище Мефодий Гаврилович воевал на Втором Белорусском фронте», — рассказал губернатор.

В 1943-м году Гаврилова дважды ранили. Он возвращался в строй. Под Витебском получил тяжелое ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. Вернувшись из госпиталя, мужчина четыре года руководил колхозом и окончил финансовый техникум. Сейчас ему 99 лет. 

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил ветерану Великой Отечественной войны Мефодию Гаврилову медаль к 80-летию Победы. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.  «По поручению президента Российской Федерации, вручил памятную медаль к юбилею победы в Великой Отечественной войне Мефодию Гавриловичу Гаврилову. В 17 лет его призвали в Красную Армию. После курсов в Тюменском пехотном училище Мефодий Гаврилович воевал на Втором Белорусском фронте», — рассказал губернатор. В 1943-м году Гаврилова дважды ранили. Он возвращался в строй. Под Витебском получил тяжелое ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. Вернувшись из госпиталя, мужчина четыре года руководил колхозом и окончил финансовый техникум. Сейчас ему 99 лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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