Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил ветерану Великой Отечественной войны Мефодию Гаврилову медаль к 80-летию Победы. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«По поручению президента Российской Федерации, вручил памятную медаль к юбилею победы в Великой Отечественной войне Мефодию Гавриловичу Гаврилову. В 17 лет его призвали в Красную Армию. После курсов в Тюменском пехотном училище Мефодий Гаврилович воевал на Втором Белорусском фронте», — рассказал губернатор.
В 1943-м году Гаврилова дважды ранили. Он возвращался в строй. Под Витебском получил тяжелое ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. Вернувшись из госпиталя, мужчина четыре года руководил колхозом и окончил финансовый техникум. Сейчас ему 99 лет.
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