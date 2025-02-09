09 февраля 2025

Пермские чиновники закажут фотографии города за 1,3 млн рублей

Мэрия Перми объявила торги на снимки города из космоса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фотосъемка охватит площадь в 850 квадратных километров
Фотосъемка охватит площадь в 850 квадратных километров Фото:

Департамент градостроительства и архитектуры Перми объявил конкурс на изготовление фотографий города из космоса. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Стоимость работ оценивается более 1,3 млн рублей.

«Цель — обеспечение администрации Перми достоверной и комплексной информацией для оперативного всестороннего исследования, оценки и обоснования управленческих решений и повышения эффективности управленческих решений. Цена — 1,37 млн рублей», — говорится в техническом задании к закупке.

Детальные космические снимки высокого разрешения в границах Перми должны быть сделаны на площади 850 квадратных километров. Съемка должна быть выполнена в период с 1 мая по 16 июня 2025 года. Площадь, покрытая облаками, не должна превышать пяти процентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент градостроительства и архитектуры Перми объявил конкурс на изготовление фотографий города из космоса. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Стоимость работ оценивается более 1,3 млн рублей. «Цель — обеспечение администрации Перми достоверной и комплексной информацией для оперативного всестороннего исследования, оценки и обоснования управленческих решений и повышения эффективности управленческих решений. Цена — 1,37 млн рублей», — говорится в техническом задании к закупке. Детальные космические снимки высокого разрешения в границах Перми должны быть сделаны на площади 850 квадратных километров. Съемка должна быть выполнена в период с 1 мая по 16 июня 2025 года. Площадь, покрытая облаками, не должна превышать пяти процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...