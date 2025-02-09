Департамент градостроительства и архитектуры Перми объявил конкурс на изготовление фотографий города из космоса. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Стоимость работ оценивается более 1,3 млн рублей.
«Цель — обеспечение администрации Перми достоверной и комплексной информацией для оперативного всестороннего исследования, оценки и обоснования управленческих решений и повышения эффективности управленческих решений. Цена — 1,37 млн рублей», — говорится в техническом задании к закупке.
Детальные космические снимки высокого разрешения в границах Перми должны быть сделаны на площади 850 квадратных километров. Съемка должна быть выполнена в период с 1 мая по 16 июня 2025 года. Площадь, покрытая облаками, не должна превышать пяти процентов.
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