В Челябинске резко выросли зарплаты у работников общепита и кондитеров

В Челябинске в январе 2025 года, по сравнению с тем же периодом 2024 года, зарплаты работников кухни и пищевого производства выросли на 41% — до 55 540 рублей в месяц. Больше всего стали зарабатывать кондитеры, чьи зарплаты увеличились на 52%, до 61 967 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В ресторанной сфере средние зарплаты у работников кухни и пищевого производства выросли на 41%, зарплата достигла 55 540 рублей в месяц при фиксированном графике. Однако самый большой прирост зафиксирован на вакансиях для кондитеров — в январе 2025 года им стали предлагать на 52% больше, чем годом ранее. Их заработок вырос до 61 967 рублей в месяц за полный рабочий день», — сообщили в пресс-службе.
Также в 2025 году существенно выросли зарплаты у сушистов (производителей суши) — на 24% до 57 830 рублей за полный рабочий день. Как сообщил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков, перед праздниками работодатели ресторанной сферы готовятся к повышенному спросу со стороны челябинцев. Востребованность специалистов традиционно растет. Многие заведения и частные кондитерские расширяют производство, а работодатели готовы платить больше за привлечение новых сотрудников.
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