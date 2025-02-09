За неделю в ЯНАО гриппом заболело около сотни человек

В ЯНАО за одну неделю выявили 96 новых случаев заражения гриппом и 515 случаев заражения ОРВИ. Всего в округе с начала эпидсезона гриппом заболели более 200 жителей, об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.
«За шестую неделю 2025 года округе выявлено 96 случаев гриппа и 515 случаев ОРВИ. С начала сезона в округе выявлено 205 случаев гриппа среди населения», — написали на официальном сайте Роспотребнадзора ЯНАО.
URA.RU сообщало, что за четвертую неделю (с 20 января по 26 января 2025 года) гриппом заболели 33 человека. Пик заболеваемости, по сообщению Роспотребнадзора, приходится на февраль. Наибольшее количество заболевших гриппом отмечалось в Новом Уренгое (ЯНАО) — здесь за четвертую неделю выявили 13 новых случаев болезни, в Лабытнанги — семь, а в городе Губкинском — шесть.
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