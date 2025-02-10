Челябинцы закрывают спецсчета на капремонт, чтобы избежать отключения лифтов

Жители Челябинской области в массовом порядке закрывают спецсчета на капитальный ремонт и возвращаются в «общий котел», чтобы избежать отключения лифтов. Об этом URA.RU сообщил председатель комитета заксобрания региона по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко.
«В регионе много многоквартирных домов со специальным счетом, где требуется замена лифтов. На каждый лифт в доме приходится копить на спецсчете годами, а часто в доме их несколько. Такие дома чаще всего закрывают свои специальные счета и возвращаются в „общий котел“, так и не заменив свои лифты. После этого регоператор капремонта включает их в план по замене лифтов», — сообщил Денисенко в беседе с URA.RU.
Денисенко отметил, что замена лифтов идет на первом месте среди всех работ, которыми занимается фонд капремонта. В прошлом году регоператор заменил 519 лифтов. На втором месте — капремонт фасадов, фундаментов и подвальных помещений (442). На третьем — капитальный ремонт кровель (132).
Денисенко добавил, что средства, направляемые на капремонт, в этом году увеличатся. В прошлом году их объем составил 4,5 миллиарда рублей, в этом — 5,7 миллиарда. Это позволит увеличить и объем выполненных работ.
Ранее гендиректор регионального Фонда капремонта Виктор Тихоненко заявил, что в Челябинске будут отключать лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Если управляющие компании успеют провести техническое освидетельствование оборудования, то срок работы лифта продлят до 2030 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!