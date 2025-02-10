В Екатеринбург вернется культовое событие под камерами со звездным жюри

«Встреча выпускников» КВН в Екатеринбурге пройдет 21 июня

10 февраля 2025 в 18:38 Размер текста - 17 +

По традиции КВН снимут и покажут осенью на «Первом канале» Фото: Анна Майорова © URA.RU «Встреча выпускников» КВН впервые с 2022 года пройдет в Екатеринбурге в выходной день, а не в пятницу. Предварительную дату проведения мероприятия со звездным жюри и съемками от Первого канала анонсировали организаторы. «21 июня состоится ежегодная игра „Встреча выпускников“», — говорится в сообщении. Билетов в продаже пока нет, как и информации, какие команды приедут на этот раз. В 2024 году гостями игры стали «Сборная Пермского края» (Пермский край), «Русская дорога» (сборная АГПУ, город Армавир) и «Доктор Хаусс» (город Могилев, Беларусь). Оценивали юмор глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, актер Михаил Боярский, ведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Встреча выпускников» КВН впервые с 2022 года пройдет в Екатеринбурге в выходной день, а не в пятницу. Предварительную дату проведения мероприятия со звездным жюри и съемками от Первого канала анонсировали организаторы. «21 июня состоится ежегодная игра „Встреча выпускников“», — говорится в сообщении. Билетов в продаже пока нет, как и информации, какие команды приедут на этот раз. В 2024 году гостями игры стали «Сборная Пермского края» (Пермский край), «Русская дорога» (сборная АГПУ, город Армавир) и «Доктор Хаусс» (город Могилев, Беларусь). Оценивали юмор глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, актер Михаил Боярский, ведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный.