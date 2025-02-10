В Екатеринбург вернется культовое событие под камерами со звездным жюри

«Встреча выпускников» КВН в Екатеринбурге пройдет 21 июня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, пресса, журналист, видеокамера, съемка, телевидение, видеооператор, тв, видеотрансляция
По традиции КВН снимут и покажут осенью на «Первом канале» Фото:

«Встреча выпускников» КВН впервые с 2022 года пройдет в Екатеринбурге в выходной день, а не в пятницу. Предварительную дату проведения мероприятия со звездным жюри и съемками от Первого канала анонсировали организаторы.

«21 июня состоится ежегодная игра „Встреча выпускников“», — говорится в сообщении. Билетов в продаже пока нет, как и информации, какие команды приедут на этот раз.

В 2024 году гостями игры стали «Сборная Пермского края» (Пермский край), «Русская дорога» (сборная АГПУ, город Армавир) и «Доктор Хаусс» (город Могилев, Беларусь). Оценивали юмор глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, актер Михаил Боярский, ведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Встреча выпускников» КВН впервые с 2022 года пройдет в Екатеринбурге в выходной день, а не в пятницу. Предварительную дату проведения мероприятия со звездным жюри и съемками от Первого канала анонсировали организаторы. «21 июня состоится ежегодная игра „Встреча выпускников“», — говорится в сообщении. Билетов в продаже пока нет, как и информации, какие команды приедут на этот раз. В 2024 году гостями игры стали «Сборная Пермского края» (Пермский край), «Русская дорога» (сборная АГПУ, город Армавир) и «Доктор Хаусс» (город Могилев, Беларусь). Оценивали юмор глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, актер Михаил Боярский, ведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...