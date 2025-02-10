В Екатеринбурге продажи новостроек упали в три раза

В январе 2025 года в Екатеринбурге число продаж квартир в новостройках упало в три раза по сравнению с декабрем. Данные приводит аналитическая платформа bnMAP.Pro
В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 сделок. В декабре 2024-го показатель договоров долевого участия (ДДУ) составлял 2800 сделок.
«Начало года традиционно не лучший период для рынка жилья. И прошедший месяц это подтвердил — число сделок откатилось к минимальным показателям прошлых лет», — пояснил в своем telegram-канале руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, опираясь на данные платформы.
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