В Екатеринбурге продажи новостроек упали в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В январе было заключено около 900-1000 сделок ДДУ
В январе было заключено около 900-1000 сделок ДДУ Фото:

В январе 2025 года в Екатеринбурге число продаж квартир в новостройках упало в три раза по сравнению с декабрем. Данные приводит аналитическая платформа bnMAP.Pro

В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 сделок. В декабре 2024-го показатель договоров долевого участия (ДДУ) составлял 2800 сделок. 

«Начало года традиционно не лучший период для рынка жилья. И прошедший месяц это подтвердил — число сделок откатилось к минимальным показателям прошлых лет», — пояснил в своем telegram-канале руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, опираясь на данные платформы.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В январе 2025 года в Екатеринбурге число продаж квартир в новостройках упало в три раза по сравнению с декабрем. Данные приводит аналитическая платформа bnMAP.Pro В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 сделок. В декабре 2024-го показатель договоров долевого участия (ДДУ) составлял 2800 сделок.  «Начало года традиционно не лучший период для рынка жилья. И прошедший месяц это подтвердил — число сделок откатилось к минимальным показателям прошлых лет», — пояснил в своем telegram-канале руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, опираясь на данные платформы.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...