Челябинец, квартиру которого разгромили, пока он был на СВО, получит новое жилье

Участник СВО Сергей Божков, чью квартиру разгромили и украли госнаграды, пока он был на СВО, получит новое жилье вместо аварийной комнаты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«По поручению главы города Челябинска Алексея Лошкина специалисты оперативно разобрались в ситуации. У доверенного представителя Сергея Божкова принято заявление о предоставлении нового жилья, чтобы боец мог спокойно возвращаться домой на побывку. После проверки и оформления всех необходимых документов Сергей Божков получит новое жилье в Тракторозаводском районе», — сообщили в пресс-службе.
У Божкова была комната в аварийном доме № 6 по Свердловскому проспекту. С 2022 года он находился в зоне проведения специальной военной операции и своевременно не получил уведомление о расселении аварийного дома и не знал, что другие жильцы уже переехали в новое жилье. Кроме того, после расселения дома в его комнату проникли злоумышленники, которые испортили личные вещи и похитили ценности и госнаграды. Поиском грабителей занимается полиция.
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