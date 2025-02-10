Челябинец, квартиру которого разгромили, пока он был на СВО, получит новое жилье

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У челябинца украли медали «За отвагу» и «За участие в СВО»
У челябинца украли медали «За отвагу» и «За участие в СВО» Фото:

Участник СВО Сергей Божков, чью квартиру разгромили и украли госнаграды, пока он был на СВО, получит новое жилье вместо аварийной комнаты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«По поручению главы города Челябинска Алексея Лошкина специалисты оперативно разобрались в ситуации. У доверенного представителя Сергея Божкова принято заявление о предоставлении нового жилья, чтобы боец мог спокойно возвращаться домой на побывку. После проверки и оформления всех необходимых документов Сергей Божков получит новое жилье в Тракторозаводском районе», — сообщили в пресс-службе.

У Божкова была комната в аварийном доме № 6 по Свердловскому проспекту. С 2022 года он находился в зоне проведения специальной военной операции и своевременно не получил уведомление о расселении аварийного дома и не знал, что другие жильцы уже переехали в новое жилье. Кроме того, после расселения дома в его комнату проникли злоумышленники, которые испортили личные вещи и похитили ценности и госнаграды. Поиском грабителей занимается полиция.

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Участник СВО Сергей Божков, чью квартиру разгромили и украли госнаграды, пока он был на СВО, получит новое жилье вместо аварийной комнаты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «По поручению главы города Челябинска Алексея Лошкина специалисты оперативно разобрались в ситуации. У доверенного представителя Сергея Божкова принято заявление о предоставлении нового жилья, чтобы боец мог спокойно возвращаться домой на побывку. После проверки и оформления всех необходимых документов Сергей Божков получит новое жилье в Тракторозаводском районе», — сообщили в пресс-службе. У Божкова была комната в аварийном доме № 6 по Свердловскому проспекту. С 2022 года он находился в зоне проведения специальной военной операции и своевременно не получил уведомление о расселении аварийного дома и не знал, что другие жильцы уже переехали в новое жилье. Кроме того, после расселения дома в его комнату проникли злоумышленники, которые испортили личные вещи и похитили ценности и госнаграды. Поиском грабителей занимается полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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