В ХМАО мать погибшего бойца СВО обвинила невестку в заключении фиктивного брака

Мать погибшего бойца СВО из Нижневартовска (ХМАО) обвинила невестку в заключении фиктивного брака. Об этом URA.RU сообщила мама погибшего парня.
«Совместно они не проживали и состояли в браке всего шесть дней! Где похоронен — она не знает и даже не интересовалась. Она и убедила его пойти на СВО — мой сын погиб в первый же день в Курской области, а „счастливая вдова“ теперь получает все льготы и выплаты», — сообщила URA.RU женщина.
По словам матери, невестка убедила ее сына заключить брак якобы для помощи друг другу: ей с пособиями, а ему с алиментами на детей от прошлого брака. А далее якобы уговорила его пойти на СВО, убедив, что ее знакомый из воинской части устроит его инструктором по вождению танков.
Женщина сообщила, что невестка, по ее словам, убедила ее сына выписаться из квартиры и прописаться к ней в общежитие, а после известия о смерти мужчины супруга сразу же сняла с его карты все средства. «Я уверена, что она (невестка) — брачная мошенница, у меня имеются доказательства корыстных мотивов. Надеюсь, власти обратят на нас внимание и призовут ее к ответу!» — заявила собеседница.
Жена погибшего отказалась давать комментарии URA.RU. В военный комиссариат ХМАО направлен официальный запрос, ответ на него ожидается.
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