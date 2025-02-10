Чем запомнился Виктор Батмазов, уходящий в отставку с поста министра пермского правительства

Уходящий в отставку министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов отдал службе государству всю свою жизнь. В апреле ему исполнится 70 лет, и он написал заявление об увольнении. URA.RU собрало воедино все, что известно о генерал-майоре Батмазове. Об участии в контртеррористической операции, наградах и образовательной деятельности — читайте в материале ниже.
Образование
Виктор Батмазов родился в 1955 году в Шаумяне Марниульского района Грузинской ССР. В 21 год он окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище и поступил в Военно-политическую академию имени В.И. Ленина, которую с успехом окончил в 1986 году. Впоследствии Батмазов получил еще два диплома о высшем образовании.
Военные операции
С 1994 по 1995 годы Батмазов принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Это была первая чеченская кампания, которая продлилась с 1994 по 1996 год. В 2008 году Батмазов принимал участие в кампании по принуждению Грузии к миру. Тогда Россия признала желание Абхазии и Южной Осетии выйти из состава Грузии.
Карьера
В 2001 году Виктор Батмазов начал работать в управлении воспитательной работы Приволжско-Уральского военного округа. С 2002-го стал заместителем командующего войсками военного округа по воспитательной работе — начальником управления воспитательной работы, а после был назначен на должность заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по воспитательной работе. В течение двух лет Батмазов возглавлял Пермское суворовское военное училище Минобороны РФ. В 2010 году он был назначен министром территориальной безопасности Пермского края.
Увольнение
О завершении карьеры министра стало известно 10 февраля. В министерстве отметили, что это личная инициатива Батмазова и его персональное решение. Он написал заявление на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Отмечается, что Батмазов нашел себе другое место работы, но какое именно, пока не разглашается. В должности министра он проработал почти 15 лет.
Награды и звания
Виктор Батмазов имеет звание генерал-майора. Он награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, «За военные заслуги», орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими. Также Батмазову вручено именное оружие Министерства обороны РФ.
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