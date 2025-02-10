НТВ: бывший жених телеведущей из Тюмени Водонаевой погиб на СВО

Известно, что Коротков встречался с Водонаевой в 2015 году
Бывший жених телеведущей из Тюмени Алены Водонаевой Антон Коротков погиб в зоне СВО. Об этом сообщает НТВ.
«Бывший жених Алены Водонаевой погиб в зоне СВО... Водонаева подтвердила смерть бывшего возлюбленного. Она опубликовала совместные снимки, поставив в подписи лишь эмодзи разбитого сердца», — указано в сообщении.
Коротков встречался с Водонаевой в 2015 году. Пара быстро обручилась, но в 2016 году молодые люди разошлись.
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