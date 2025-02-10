НТВ: бывший жених телеведущей из Тюмени Водонаевой погиб на СВО

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Известно, что Коротков встречался с Водонаевой в 2015 году
Известно, что Коротков встречался с Водонаевой в 2015 году Фото:

Бывший жених телеведущей из Тюмени Алены Водонаевой Антон Коротков погиб в зоне СВО. Об этом сообщает НТВ.

«Бывший жених Алены Водонаевой погиб в зоне СВО... Водонаева подтвердила смерть бывшего возлюбленного. Она опубликовала совместные снимки, поставив в подписи лишь эмодзи разбитого сердца», — указано в сообщении.

Коротков встречался с Водонаевой в 2015 году. Пара быстро обручилась, но в 2016 году молодые люди разошлись.

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Бывший жених телеведущей из Тюмени Алены Водонаевой Антон Коротков погиб в зоне СВО. Об этом сообщает НТВ. «Бывший жених Алены Водонаевой погиб в зоне СВО... Водонаева подтвердила смерть бывшего возлюбленного. Она опубликовала совместные снимки, поставив в подписи лишь эмодзи разбитого сердца», — указано в сообщении. Коротков встречался с Водонаевой в 2015 году. Пара быстро обручилась, но в 2016 году молодые люди разошлись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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