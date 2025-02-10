Власти ХМАО готовят меры поддержки, чтобы упростить трудоустройство ветеранов СВО

В ХМАО решили помочь ветеранам спецоперации с трудоустройством. Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил участникам программы «Мастер государственного управления» подготовить предложения, которые мотивируют компании создавать рабочие места для бывших бойцов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Встретился сегодня с участниками региональной стажировки флагманской программы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ „Мастер государственного управления — для руководителей“. Поставил команде задачу — разработать меры поддержки, стимулирующие работодателей создавать трудовые места для ветеранов специальной военной операции», — подчеркнул Кухарук.
Югра стала одним из семи пилотных регионов, где тестируют программу подготовки управленцев. В ней принимают участие чиновники и представители бизнеса. На встрече губернатор отметил, что предложения могут быть полезны и другим регионам. «Наши бойцы с честью выполняют свой долг на службе, и они должны быть уверены, что в мирной жизни о них также позаботятся и помогут им в решении гражданских вопросов», — добавил Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО объявили о новых мерах поддержки для семей участников СВО. До 1 сентября 2027 года продлили действие льгот на приобретение жилых помещений за счет средств автономного округа ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!