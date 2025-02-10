Полицейские провели рейд по кафе и торговым павильонам Тюмени. В результате выявили 16 мигрантов, нарушивших законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«В результате проверки мест массового пребывания иностранцев и возможного их трудоустройства правоохранители выявили 16 приезжих, нарушивших административное законодательство. В отношении девяти иностранцев, у которых отсутствовали документы, подтверждающие право на проживание в РФ, полицейские составили протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. По решению суда они будут выдворены с территории нашей страны», — говорится на сайте ведомства.
Также двух мигрантов оштрафовали за незаконную работу в России и нарушение режима пребывания или въезда. Еще двое трудились без патента, один иностранец предоставил фейковую информацию при осуществлении миграционного учета, двое нарушили режим пребывания. По этим пятерым нарушителям дела направлены в суд.
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