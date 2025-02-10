Силовики устроили облаву на мигрантов в тюменских кафе. Видео

В Тюмени силовики выявили 16 незаконных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девять человек выдворят из России
Девять человек выдворят из России Фото:

Полицейские провели рейд по кафе и торговым павильонам Тюмени. В результате выявили 16 мигрантов, нарушивших законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«В результате проверки мест массового пребывания иностранцев и возможного их трудоустройства правоохранители выявили 16 приезжих, нарушивших административное законодательство. В отношении девяти иностранцев, у которых отсутствовали документы, подтверждающие право на проживание в РФ, полицейские составили протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. По решению суда они будут выдворены с территории нашей страны», — говорится на сайте ведомства.

Также двух мигрантов оштрафовали за незаконную работу в России и нарушение режима пребывания или въезда. Еще двое трудились без патента, один иностранец предоставил фейковую информацию при осуществлении миграционного учета, двое нарушили режим пребывания. По этим пятерым нарушителям дела направлены в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские провели рейд по кафе и торговым павильонам Тюмени. В результате выявили 16 мигрантов, нарушивших законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В результате проверки мест массового пребывания иностранцев и возможного их трудоустройства правоохранители выявили 16 приезжих, нарушивших административное законодательство. В отношении девяти иностранцев, у которых отсутствовали документы, подтверждающие право на проживание в РФ, полицейские составили протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. По решению суда они будут выдворены с территории нашей страны», — говорится на сайте ведомства. Также двух мигрантов оштрафовали за незаконную работу в России и нарушение режима пребывания или въезда. Еще двое трудились без патента, один иностранец предоставил фейковую информацию при осуществлении миграционного учета, двое нарушили режим пребывания. По этим пятерым нарушителям дела направлены в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...