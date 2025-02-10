Челябинский губернатор Текслер объединил науку и бизнес

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Алексей Текслер выступил за тесное взаимодействие науки, образования и бизнеса
Алексей Текслер выступил за тесное взаимодействие науки, образования и бизнеса Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на расширенном заседание Совета по вопросам высшего образования и науки заявил о слиянии науки и бизнеса в регионе. В качестве конкретного примера он привел строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Наша цель — перейти на новый технологический уклад, дать новое качество нашей экономике — экономике в кооперации с наукой и образованием. Задача кампуса способствовать этому. Наши предприятия активно поддержали проект кампуса, для них это хорошая возможность для развития», — приводит слова Текслера пресс-служба областного правительства.

Помимо строительства кампуса, по словам Текслера, реализуются еще как минимум четыре программы, направленные на поддержку науки. Среди них: поддержка проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы», региональные конкурсы совместно с Российским научным фондом, программа «Приоритет 2030» и проект передовой инженерной школы (ЮУрГУ), поддержка молодых ученых. Регион заинтересован и дальше инвестировать в науку.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на расширенном заседание Совета по вопросам высшего образования и науки заявил о слиянии науки и бизнеса в регионе. В качестве конкретного примера он привел строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске, сообщает пресс-служба правительства региона. «Наша цель — перейти на новый технологический уклад, дать новое качество нашей экономике — экономике в кооперации с наукой и образованием. Задача кампуса способствовать этому. Наши предприятия активно поддержали проект кампуса, для них это хорошая возможность для развития», — приводит слова Текслера пресс-служба областного правительства. Помимо строительства кампуса, по словам Текслера, реализуются еще как минимум четыре программы, направленные на поддержку науки. Среди них: поддержка проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы», региональные конкурсы совместно с Российским научным фондом, программа «Приоритет 2030» и проект передовой инженерной школы (ЮУрГУ), поддержка молодых ученых. Регион заинтересован и дальше инвестировать в науку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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