Челябинский губернатор Текслер объединил науку и бизнес

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на расширенном заседание Совета по вопросам высшего образования и науки заявил о слиянии науки и бизнеса в регионе. В качестве конкретного примера он привел строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Наша цель — перейти на новый технологический уклад, дать новое качество нашей экономике — экономике в кооперации с наукой и образованием. Задача кампуса способствовать этому. Наши предприятия активно поддержали проект кампуса, для них это хорошая возможность для развития», — приводит слова Текслера пресс-служба областного правительства.
Помимо строительства кампуса, по словам Текслера, реализуются еще как минимум четыре программы, направленные на поддержку науки. Среди них: поддержка проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы», региональные конкурсы совместно с Российским научным фондом, программа «Приоритет 2030» и проект передовой инженерной школы (ЮУрГУ), поддержка молодых ученых. Регион заинтересован и дальше инвестировать в науку.
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