Трамп заявил, что палестинцы не будут жить в восстановленной Газе

В рамках плана президента США Дональда Трампа по восстановлению Газы палестинцы не смогут вернуться на свои исторические территории. Об этом американский лидер сообщил лично, подчеркнув, что для палестинцев будут созданы новые безопасные сообщества в других регионах.
«Нет, они не смогут вернуться», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отмечая, что текущее состояние региона делает его непригодным для жизни. Президент добавил: «Если они вернутся сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить».
Дональд Трамп рассматривает управление Газой как инвестиционный проект и планирует превратить ее в «ближневосточную ривьеру». Он также выразил намерение временно взять регион под контроль США.
Для восстановительных работ Трамп предложил передать часть строительных работ на Ближнем Востоке другим странам. «Что касается восстановления, мы можем передать его другим государствам на Ближнем Востоке для строительства его частей, другие люди могут сделать это под нашей эгидой. Но мы полны решимости владеть ею, брать ее и следить за тем, чтобы ХАМАС не отступил [от своего слова]», — сказал Трамп. Он также пообещал лично посетить Газу после начала восстановительных работ.
Ранее Трамп загорелся желанием захватить и сектор Газа. На Западе выразили недовольство этими планами. Позже американский лидер сообщил, что сектор Газа под контроль США передаст Израиль после окончательного завершения боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинскими боевиками. Трамп намерен начать в секторе Газа реализацию «одних из величайших проектов недвижимости на земле», передает RT.
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