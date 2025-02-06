Трамп заявил, что США получат сектор Газа

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст сектор Газа под контроль США после окончательного завершения боевых действий между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинскими боевиками. Об этом Трамп написал в своих соцсетях.
«Сектор Газа будет передан США Израилем по завершении боевых действий», — написал Дональд Трамп в Truth Social. Он заявил, что палестинцев переселят в более безопасные и красивые места в ближневосточном регионе. Причем он уточнил, что палестинцы будут свободными. По мнению Трампа, США при поддержке мирового сообщества начали бы благоустраивать регион без влияния американской армии.
За последние несколько месяцев Трамп открыто заявлял о потенциальном контроле со стороны Вашингтона над Панамским каналом, Канадой, а также Гренландией. Теперь американские чиновники удивлены желанием Трампа захватить и сектор Газа. На Западе также выразили недовольство этими планами, передает «Национальная служба новостей».
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