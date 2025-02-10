Депутат думы Сургута (ХМАО) Евгений Барсов в 65 лет завел блог о своей жизни. На просторах интернета он появился после видео с сыном-летчиком, которого отец отругал на камеру за нелепую шапку. Ролик завирусился в СМИ и соцсетях.
Youtube-канал Барсов назвал «Возраст дожития до могилы». На него подписались уже почти 30 пользователей. За пару дней депутат опубликовал несколько видео. В одном из них он рассказывает о походе на автомойку, где расспрашивал у хозяина о трудоустройстве пенсионеров.
«Пришел на автомойку помыть машину. Мойку купил новый хозяин, молодой парень. Спрашиваю его, возьмет ли на работу человека в 70 лет? Он говорит: что да как он там, это… Говорю, ну меня возьмешь? Не сказал ему, сколько мне лет. Он: да, возьму. Наверное, я еще, как говорится, могу двигаться», — рассказал автор блога.
В беседе с URA.RU Барсов сообщил, что решил с помощью блога поделиться жизненным опытом с молодежью. «Самое главное в жизни — это опыт. Жизненный путь всегда конечен. Окончание всегда труднее, чем начало, середина... Размышляю вслух, чтобы людям легче было», — сказал собеседник агентства.
Собственным каналом Барсов-старший, судя по всему, увлекся после того, как засветился в блоге своего сына-летчика Ивана. Тогда Иван усадил отца за штурвал самолета. Успешно запечатлев полет на камеру, отец не сдержался в конце эфира и подшутил над младшим из-за шапки. Этот отрывок видео принес депутату новую волну популярности в соцсетях и прессе.
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