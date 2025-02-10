В строящемся элитного доме с дорогими квартирами в центре Кургана, где высокопоставленный чиновник решает, кого заселять, начали активнее вставлять окна. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В строящемся клубном доме по улице Куйбышева активно монтировать стеклопакеты на разных этажах. Пять дней назад окна были установлены лишь на последнем», — передает корреспондент.
Степень готовности новостройки из красного кирпича составляет более 60%. Пока застройщик не объявлял о старте продаж квартир. Специалисты сообщали, что стоимость одного квадрата будет стоить 250 тысяч рублей без учета места в паркинге.
Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что в новостройке начались тайные продажи квартир. Элитную недвижимость купил один из высокопоставленных чиновников. Собеседники агентства отмечали, что он лично согласует будущих соседей в элитном доме. О покупке жилья в элитном доме также подумывают некоторые депутаты областной думы.
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