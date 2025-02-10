В Екатеринбурге побит 123-летний температурный рекорд

В Екатеринбурге 10 февраля был самый теплый день как минимум за последние 123 года. Максимальная температура достигла 4,1 градуса. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Обновлен суточный рекорд максимальной температуры. Предыдущий рекорд для 10 февраля равнялся 2,2 градуса и был установлен в 1902 году», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ранее Пулин заявил об угрозе дефицита осадков при продолжающемся потеплении в Свердловской области, что приведет к уменьшению увлажнения почвы. Примером он назвал ситуацию 2022—2023 годов. Тогда из-за отсутствия весеннего половодья трава стала коричневой, а уровень воды в колодцах и скважинах снизился на несколько метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!