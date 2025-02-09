Синоптик раскрыл, к чему приведет аномальное потепление в Свердловской области

При продолжающемся потеплении в Свердловской области возникнет дефицит осадков, что приведет к уменьшению увлажнения почвы. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Потепление здесь, в первую очередь, ведет к аридизации — уменьшению увлажнения. Количество испаряемой почвой влаги будет превышать получаемую от осадков, а само количество осадков пойдет на спад», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Примером последствий дефицита осадков Пулин назвал ситуацию 2022—2023 годов. Тогда из-за отсутствия весеннего половодья трава стала коричневой, а уровень воды в колодцах и скважинах снизился на несколько метров.
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