09 февраля 2025

Синоптик раскрыл, к чему приведет аномальное потепление в Свердловской области

Синоптик Пулин: потепление в Свердловской области приведет к дефициту осадков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Екатеринбург, снег, зима, парк, солнце
Среднему Уралу грозит уменьшение увлажнения из-за потепления Фото:

При продолжающемся потеплении в Свердловской области возникнет дефицит осадков, что приведет к уменьшению увлажнения почвы. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Потепление здесь, в первую очередь, ведет к аридизации — уменьшению увлажнения. Количество испаряемой почвой влаги будет превышать получаемую от осадков, а само количество осадков пойдет на спад», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Примером последствий дефицита осадков Пулин назвал ситуацию 2022—2023 годов. Тогда из-за отсутствия весеннего половодья трава стала коричневой, а уровень воды в колодцах и скважинах снизился на несколько метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При продолжающемся потеплении в Свердловской области возникнет дефицит осадков, что приведет к уменьшению увлажнения почвы. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Потепление здесь, в первую очередь, ведет к аридизации — уменьшению увлажнения. Количество испаряемой почвой влаги будет превышать получаемую от осадков, а само количество осадков пойдет на спад», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Примером последствий дефицита осадков Пулин назвал ситуацию 2022—2023 годов. Тогда из-за отсутствия весеннего половодья трава стала коричневой, а уровень воды в колодцах и скважинах снизился на несколько метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...