Синоптик раскрыл, к чему приведет аномальное потепление в Свердловской области

Синоптик Пулин: потепление в Свердловской области приведет к дефициту осадков

10 февраля 2025 в 15:57 Размер текста - 17 +

Среднему Уралу грозит уменьшение увлажнения из-за потепления Фото: Анастасия Соргина © URA.RU При продолжающемся потеплении в Свердловской области возникнет дефицит осадков, что приведет к уменьшению увлажнения почвы. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Потепление здесь, в первую очередь, ведет к аридизации — уменьшению увлажнения. Количество испаряемой почвой влаги будет превышать получаемую от осадков, а само количество осадков пойдет на спад», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Примером последствий дефицита осадков Пулин назвал ситуацию 2022—2023 годов. Тогда из-за отсутствия весеннего половодья трава стала коричневой, а уровень воды в колодцах и скважинах снизился на несколько метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При продолжающемся потеплении в Свердловской области возникнет дефицит осадков, что приведет к уменьшению увлажнения почвы. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Потепление здесь, в первую очередь, ведет к аридизации — уменьшению увлажнения. Количество испаряемой почвой влаги будет превышать получаемую от осадков, а само количество осадков пойдет на спад», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Примером последствий дефицита осадков Пулин назвал ситуацию 2022—2023 годов. Тогда из-за отсутствия весеннего половодья трава стала коричневой, а уровень воды в колодцах и скважинах снизился на несколько метров.