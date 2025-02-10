Цены на Lada Aura в Казахстане оказались на 600 тысяч рублей ниже, чем в России

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Бизнес-седан Lada Aura в Казахстане стоит на 600 тысяч рублей дешевле, чем в РФ
Бизнес-седан Lada Aura в Казахстане стоит на 600 тысяч рублей дешевле, чем в РФ Фото:

Цены на новый бизнес-седан Lada Aura в Казахстане значительно ниже, чем в России. По информации портала «Лада.Онлайн», разница в стоимости составляет около 600 тысяч рублей.

«На официальном сайте Lada в Казахстане указывается, что РРЦ Lada Aura в комплектации Premier составляет 10,5 млн тенге (1,98 млн рублей). В России аналогичная версия исполнения бизнес-седана предлагается по цене 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении портала. Таким образом, разница в стоимости нового бизнес-седана в РФ и Казахстане составляет 611,5 тысячи рублей.

Помимо различия в цене, автомобили Lada Aura в Казахстане доступны в двух комплектациях: базовой Premier и улучшенной Status. Расширенная версия Status предлагает дополнительные опции, такие как натуральная кожа и подогрев сидений, что делает ее более комфортной для водителя и пассажиров. Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией.

Новый автомобиль Lada Aura поступил в продажу 30 ноября 2024 года. Президент России Владимир Путин положительно оценил новую модель авто. Он отметил, что тот обладает превосходной управляемостью.

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Цены на новый бизнес-седан Lada Aura в Казахстане значительно ниже, чем в России. По информации портала «Лада.Онлайн», разница в стоимости составляет около 600 тысяч рублей. «На официальном сайте Lada в Казахстане указывается, что РРЦ Lada Aura в комплектации Premier составляет 10,5 млн тенге (1,98 млн рублей). В России аналогичная версия исполнения бизнес-седана предлагается по цене 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении портала. Таким образом, разница в стоимости нового бизнес-седана в РФ и Казахстане составляет 611,5 тысячи рублей. Помимо различия в цене, автомобили Lada Aura в Казахстане доступны в двух комплектациях: базовой Premier и улучшенной Status. Расширенная версия Status предлагает дополнительные опции, такие как натуральная кожа и подогрев сидений, что делает ее более комфортной для водителя и пассажиров. Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Новый автомобиль Lada Aura поступил в продажу 30 ноября 2024 года. Президент России Владимир Путин положительно оценил новую модель авто. Он отметил, что тот обладает превосходной управляемостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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