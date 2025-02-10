ВСУ предприняли неудачную попытку атаки Крыма

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Над территорией Крыма сбит БПЛА ВСУ
Над территорией Крыма сбит БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили неудачную попытку атаки по территории Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Уничтожен один беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — сообщили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. В отражении атаки участвовали российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Сбит вражеский БПЛА был около 18:50 по московскому времени.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили неудачную попытку атаки по территории Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Уничтожен один беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — сообщили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. В отражении атаки участвовали российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Сбит вражеский БПЛА был около 18:50 по московскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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