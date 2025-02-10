ВСУ предприняли неудачную попытку атаки Крыма

Над территорией Крыма сбит БПЛА ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили неудачную попытку атаки по территории Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожен один беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — сообщили представители оборонного ведомства в своем telegram-канале. В отражении атаки участвовали российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Сбит вражеский БПЛА был около 18:50 по московскому времени.
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