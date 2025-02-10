Поддубный назвал ошеломляющие потери Украины на Курском фронте

Военкор Поддубный: в Курской области потери ВСУ должны ошеломлять общество
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По словам военкора, Украина потеряла 60 тысяч бойцов на Курском направлении
По словам военкора, Украина потеряла 60 тысяч бойцов на Курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Огромные потери ВСУ в ходе операции на Курском направлении должны ошеломлять украинское общество. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный

«Цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять. И в первую очередь украинское общество... За время, что идут бои на Курском направлении, противник потерял без малого 60 тысяч человек. Западу, конечно, на эти данные начхать», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в Европе задумываются только о материальном ущербе Украины. 

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Курской области армия России продолжает успешно сдерживать натиск ВСУ. Так, 6 февраля Украина предприняла попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки.

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Огромные потери ВСУ в ходе операции на Курском направлении должны ошеломлять украинское общество. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный «Цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять. И в первую очередь украинское общество... За время, что идут бои на Курском направлении, противник потерял без малого 60 тысяч человек. Западу, конечно, на эти данные начхать», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в Европе задумываются только о материальном ущербе Украины.  Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Курской области армия России продолжает успешно сдерживать натиск ВСУ. Так, 6 февраля Украина предприняла попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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