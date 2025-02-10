Поддубный назвал ошеломляющие потери Украины на Курском фронте

Огромные потери ВСУ в ходе операции на Курском направлении должны ошеломлять украинское общество. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный
«Цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять. И в первую очередь украинское общество... За время, что идут бои на Курском направлении, противник потерял без малого 60 тысяч человек. Западу, конечно, на эти данные начхать», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в Европе задумываются только о материальном ущербе Украины.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Курской области армия России продолжает успешно сдерживать натиск ВСУ. Так, 6 февраля Украина предприняла попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.