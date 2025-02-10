Изъято 300 сим-карт и 24 смартфона: хакер из Челябинска обманывал жителей Колымы

Жителя Челябинска подозревают в мошенничестве. Молодой человек взломал личные кабинеты жителей Колымы, а также попытался оформить кредит на чужое имя. На его след вышли, работая по заявлению местного жителя, сообщили в управлении МВД России по Магаданской области.
«Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Магаданской области установили 18-летнего жителя Челябинска. Выехав в служебную командировку, полицейские провели у подозреваемого обыск. В квартире хакера обнаружено и изъято более 300 сим-карт, 44 банковских карты и 24 смартфона», — рассказали в главке МВД по региону.
Подозреваемый взломал аккаунты двоих колымчан, один из которых и пришел с заявлением в дежурную часть. Также полицейские выяснили, что челябинец пытался оформить кредит на местного жителя. Вину задержанный отрицать не стал. В отношении него возбудили два уголовных дела: за неправомерный доступ к компьютерной информации и покушение на мошенничество.
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