В Сургуте (ХМАО) вечером 10 февраля торговый центр «Сити Молл» оцепили ОМОН, Росгвардия и полиция. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что поступила информация о минировании в здании.
«Поступило сообщение о минировании ТЦ „Сити Молл“ в Сургуте. Проводится проверка», — сообщил источник.
В telegram-канале «МДПС Сургут» очевидцы также сообщают о том, что здание ТЦ оцеплено — перекрыты все въезды и выезды. Проезжающие мимо водители уточняют, что работает ОМОН и Росгвардия.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
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