В Сургуте заминировали торговый центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возле здания работают сотрудники ОМОН
Возле здания работают сотрудники ОМОН Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 10 февраля торговый центр «Сити Молл» оцепили ОМОН, Росгвардия и полиция. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что поступила информация о минировании в здании.

«Поступило сообщение о минировании ТЦ „Сити Молл“ в Сургуте. Проводится проверка», — сообщил источник.

В telegram-канале «МДПС Сургут» очевидцы также сообщают о том, что здание ТЦ оцеплено — перекрыты все въезды и выезды. Проезжающие мимо водители уточняют, что работает ОМОН и Росгвардия.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Очевидцы сообщают, что перекрыты все въезды и выезды к ТЦ
Очевидцы сообщают, что перекрыты все въезды и выезды к ТЦ
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) вечером 10 февраля торговый центр «Сити Молл» оцепили ОМОН, Росгвардия и полиция. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что поступила информация о минировании в здании. «Поступило сообщение о минировании ТЦ „Сити Молл“ в Сургуте. Проводится проверка», — сообщил источник. В telegram-канале «МДПС Сургут» очевидцы также сообщают о том, что здание ТЦ оцеплено — перекрыты все въезды и выезды. Проезжающие мимо водители уточняют, что работает ОМОН и Росгвардия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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