10 февраля 2025

Экс-руководителя УКС Пермского края Чиркову оставили в СИЗО до 7 апреля

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Ирину Чиркову задержали в августе 2024 года
Ирину Чиркову задержали в августе 2024 года Фото:
новость из сюжета
Задержание главы управления капстроительства мэрии Перми

Экс-глава управления капитального строительства мэрии Перми Ирина Чиркова проведет в следственном изоляторе еще два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Дзержинского районного суда.

«Ирина Чиркова пробудет в СИЗО до 7 апреля 2025 года. Директор и владелец „Трест №6“ Сергей Миков продолжает оставаться под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается», — со ссылкой на данные суда передает «Эхо Перми».

Чиркову обвинили в получении 5,4 млн рублей от Микова. По версии следствия, деньги передавались в обмен на приемку работ по нескольким объектам. На первых слушаниях Чиркова не признавала своей вины, но впоследствии и она, и Миков сознались в содеянном.

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Экс-глава управления капитального строительства мэрии Перми Ирина Чиркова проведет в следственном изоляторе еще два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Дзержинского районного суда. «Ирина Чиркова пробудет в СИЗО до 7 апреля 2025 года. Директор и владелец „Трест №6“ Сергей Миков продолжает оставаться под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается», — со ссылкой на данные суда передает «Эхо Перми». Чиркову обвинили в получении 5,4 млн рублей от Микова. По версии следствия, деньги передавались в обмен на приемку работ по нескольким объектам. На первых слушаниях Чиркова не признавала своей вины, но впоследствии и она, и Миков — сознались в содеянном.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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