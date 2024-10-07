07 октября 2024

Пермская экс-чиновница Чиркова призналась в получении взятки в 5,5 млн рублей

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Бывшую пермскую чиновницу Ирину Чиркову оставили в СИЗО
Бывшую пермскую чиновницу Ирину Чиркову оставили в СИЗО Фото:

Бывшая начальница управления капстроительства мэрии Перми Ирина Чиркова призналась в получении взятки на сумму почти в 5,5 млн рублей. В отношении экс-чиновницы также возбудили второе уголовное дело — о легализации денег, приобретенных преступным путем. Сумма совпадает с размером взятки, которую Чиркова получила от пермского бизнесмена Сергея Микова.

«По версии следствия, взятка в 5,5 млн рублей передана 22 июля 2022 года. Деньги передавались от директора и единственного учредителя ООО „Строительно-монтажный трест № 6“ Сергея Микова получила Любовь Шехова, дочь Ирины Чирковой. На апелляционных слушаниях в Пермском краевом суде выяснилось, что возбуждено новое уголовное дело. Чиркова 17 сентября заподозрена в легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления», — сообщило «РБК-Пермь».

Адвокат обвиняемой просил смягчить ей меру пресечения и отправить бывшую чиновницу под домашний арест. Но судья оставила Чиркову в СИЗО до 7 декабря. Ирину Чиркову обвиняют в получении 5,5 млн рублей в виде взятки от начальника «Трест №6» Сергея Микова. За эти деньги, по версии следствия, Чиркова согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. В августе 2024 года оба фигуранта дела были задержаны.

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Бывшая начальница управления капстроительства мэрии Перми Ирина Чиркова призналась в получении взятки на сумму почти в 5,5 млн рублей. В отношении экс-чиновницы также возбудили второе уголовное дело — о легализации денег, приобретенных преступным путем. Сумма совпадает с размером взятки, которую Чиркова получила от пермского бизнесмена Сергея Микова. «По версии следствия, взятка в 5,5 млн рублей передана 22 июля 2022 года. Деньги передавались от директора и единственного учредителя ООО „Строительно-монтажный трест № 6“ Сергея Микова получила Любовь Шехова, дочь Ирины Чирковой. На апелляционных слушаниях в Пермском краевом суде выяснилось, что возбуждено новое уголовное дело. Чиркова 17 сентября заподозрена в легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления», — сообщило «РБК-Пермь». Адвокат обвиняемой просил смягчить ей меру пресечения и отправить бывшую чиновницу под домашний арест. Но судья оставила Чиркову в СИЗО до 7 декабря. Ирину Чиркову обвиняют в получении 5,5 млн рублей в виде взятки от начальника «Трест №6» Сергея Микова. За эти деньги, по версии следствия, Чиркова согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. В августе 2024 года оба фигуранта дела были задержаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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