Зеленский готовится к встрече с Трампом

Представители Соединенных Штатов и Украины ведут подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран. Об этом заявил Владимир Зеленский, говоря о намечающемся диалоге с Дональдом Трампом.
«Наши команды работают над нашим диалогом, нашими встречами между мной и президентом Трампом... Вопрос когда это будет, возможности обоих сторон», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в telegram-канале агентства УНИАН.
В рамках Мюнхенской конференции украинский лидер намерен встретиться с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и некоторыми участниками команды Трампа. Зеленский указал на то, что, несмотря на потенциальные различия в мнениях, обе стороны настроены на активное сотрудничество, пишет «Царьград».
Как ранее сообщало URA.RU, депутат Верховной рады Александр Дубинский предостерег Зеленского от поездки в США. Он считает, что президент может повторить судьбу бывшего премьера Павла Лазаренко, который попал в американскую тюрьму, в том числе за отмывание денег.
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