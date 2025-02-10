10 февраля 2025

Зеленский готовится к встрече с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский сообщил о том, что представители США и Украины работают над организацией встречи с Трампом
Владимир Зеленский сообщил о том, что представители США и Украины работают над организацией встречи с Трампом Фото:

Представители Соединенных Штатов и Украины ведут подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран. Об этом заявил Владимир Зеленский, говоря о намечающемся диалоге с Дональдом Трампом.

«Наши команды работают над нашим диалогом, нашими встречами между мной и президентом Трампом... Вопрос когда это будет, возможности обоих сторон», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в telegram-канале агентства УНИАН.

В рамках Мюнхенской конференции украинский лидер намерен встретиться с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и некоторыми участниками команды Трампа. Зеленский указал на то, что, несмотря на потенциальные различия в мнениях, обе стороны настроены на активное сотрудничество, пишет «Царьград».

Как ранее сообщало URA.RU, депутат Верховной рады Александр Дубинский предостерег Зеленского от поездки в США. Он считает, что президент может повторить судьбу бывшего премьера Павла Лазаренко, который попал в американскую тюрьму, в том числе за отмывание денег.

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Представители Соединенных Штатов и Украины ведут подготовку к предстоящей встрече лидеров двух стран. Об этом заявил Владимир Зеленский, говоря о намечающемся диалоге с Дональдом Трампом. «Наши команды работают над нашим диалогом, нашими встречами между мной и президентом Трампом... Вопрос когда это будет, возможности обоих сторон», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в telegram-канале агентства УНИАН. В рамках Мюнхенской конференции украинский лидер намерен встретиться с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и некоторыми участниками команды Трампа. Зеленский указал на то, что, несмотря на потенциальные различия в мнениях, обе стороны настроены на активное сотрудничество, пишет «Царьград». Как ранее сообщало URA.RU, депутат Верховной рады Александр Дубинский предостерег Зеленского от поездки в США. Он считает, что президент может повторить судьбу бывшего премьера Павла Лазаренко, который попал в американскую тюрьму, в том числе за отмывание денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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