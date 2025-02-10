10 февраля 2025

Вскрылись шокирующие подробности кровавой драмы в пермском общежитии: убийство глазами соседки

Свидетелем убийства 23-летней пермячки стала ее соседка по общежитию
© Служба новостей «URA.RU»
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Нож в руке молодого человека пострадавшая заметила не сразу
Нож в руке молодого человека пострадавшая заметила не сразу Фото:

Свидетелем убийства 23-летней жительницы Перми Дарьи в общежитии по улице Декабристов стала соседка жертвы. Девушка сообщила, что подруга рано утром дважды стучалась к ней в комнату и настойчиво звала зайти в гости. В этот момент в комнате Даши находились Алексей (жил вместе с Дарьей и часто буянил, конфликтовал с соседями) и его друг Илья.

Друг в какой-то момент вышел покурить, а Алексей внезапно сел на пол и заплакал. «Я не поняла, почему он ревет. Даша ему что-то сказала. Скорее всего, Алексею это не понравилось. Через несколько секунд, он кинулся на Дарью и замахнулся. Я подумала — хочет ударить кулаком, я даже нож не заметила. Подлетаю к ней и вижу — попал в грудь», — подлилась воспоминаниями соседка с порталом 59.RU.

Девушка оттолкнула злоумышленника, а тот вонзил ей нож в плечо. Вытащив оружие из раны Алексей будто бы впал в ступор. На пострадавших он больше не обращал внимания.

Соседка пыталась остановить кровотечение у подруги, но получалось плохо, Дарья почти не реагировала на голос. Скорая прибыла через семь минут после вызова. К тому моменту молодая пермячка уже скончалась. Бригада, зафиксировавшая смерть Дарьи, отвезла ее подругу в больницу, где девушке наложили швы на рану и отпустили домой.

Силовики позже задержали по подозрению в убийстве 23-летнего Алексея. Следователи готовятся предъявить ему обвинение. В скором времени решится вопрос об избрании меры пресечения.

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Свидетелем убийства 23-летней жительницы Перми Дарьи в общежитии по улице Декабристов стала соседка жертвы. Девушка сообщила, что подруга рано утром дважды стучалась к ней в комнату и настойчиво звала зайти в гости. В этот момент в комнате Даши находились Алексей (жил вместе с Дарьей и часто буянил, конфликтовал с соседями) и его друг Илья. Друг в какой-то момент вышел покурить, а Алексей внезапно сел на пол и заплакал. «Я не поняла, почему он ревет. Даша ему что-то сказала. Скорее всего, Алексею это не понравилось. Через несколько секунд, он кинулся на Дарью и замахнулся. Я подумала — хочет ударить кулаком, я даже нож не заметила. Подлетаю к ней и вижу — попал в грудь», — подлилась воспоминаниями соседка с порталом 59.RU. Девушка оттолкнула злоумышленника, а тот вонзил ей нож в плечо. Вытащив оружие из раны Алексей будто бы впал в ступор. На пострадавших он больше не обращал внимания. Соседка пыталась остановить кровотечение у подруги, но получалось плохо, Дарья почти не реагировала на голос. Скорая прибыла через семь минут после вызова. К тому моменту молодая пермячка уже скончалась. Бригада, зафиксировавшая смерть Дарьи, отвезла ее подругу в больницу, где девушке наложили швы на рану и отпустили домой. Силовики позже задержали по подозрению в убийстве 23-летнего Алексея. Следователи готовятся предъявить ему обвинение. В скором времени решится вопрос об избрании меры пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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