Зарплаты курьеров выросли почти на 76 тысяч рублей за год в Пермском крае

По итогу января зарплаты курьеров в Прикамье выросла на 75,9 тысячи рублей год к году. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter.
«В январе 2025 года максимальная зарплата курьера в Пермском крае выросла 75,9 тысячи рублей. Диапазон предлагаемых выплат: от 99,7 до 184,2 тысячи рублей» — на исследование платформы ссылается «РБК-Пермь». В отчетном периоде также увеличилось число курьерских вакансий на сервисе в 1,8 раза по сравнению с январем 2024 года.
По данным специалистов портала «Авито Работа», в конце прошлого года Пермский край вошел в топ-5 регионов России с максимальной зарплатой курьеров. При этом самые большие деньги предлагали сотрудникам отрасли с личным автомобилем.
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