10 февраля 2025

Зарплаты курьеров выросли почти на 76 тысяч рублей за год в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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За год на рынке вырос спрос на курьеров
За год на рынке вырос спрос на курьеров Фото:

По итогу января зарплаты курьеров в Прикамье выросла на 75,9 тысячи рублей год к году. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter.

«В январе 2025 года максимальная зарплата курьера в Пермском крае выросла 75,9 тысячи рублей. Диапазон предлагаемых выплат: от 99,7 до 184,2 тысячи рублей» — на исследование платформы ссылается «РБК-Пермь». В отчетном периоде также увеличилось число курьерских вакансий на сервисе в 1,8 раза по сравнению с январем 2024 года.

По данным специалистов портала «Авито Работа», в конце прошлого года Пермский край вошел в топ-5 регионов России с максимальной зарплатой курьеров. При этом самые большие деньги предлагали сотрудникам отрасли с личным автомобилем.

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По итогу января зарплаты курьеров в Прикамье выросла на 75,9 тысячи рублей год к году. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter. «В январе 2025 года максимальная зарплата курьера в Пермском крае выросла 75,9 тысячи рублей. Диапазон предлагаемых выплат: от 99,7 до 184,2 тысячи рублей» — на исследование платформы ссылается «РБК-Пермь». В отчетном периоде также увеличилось число курьерских вакансий на сервисе в 1,8 раза по сравнению с январем 2024 года. По данным специалистов портала «Авито Работа», в конце прошлого года Пермский край вошел в топ-5 регионов России с максимальной зарплатой курьеров. При этом самые большие деньги предлагали сотрудникам отрасли с личным автомобилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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