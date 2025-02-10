10 февраля 2025

В Кургане на продажу выставлена самая маленькая дача. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане продают дачу площадью 9 квадратных метров
В Кургане продают дачу площадью 9 квадратных метров Фото:

В Кургане на продажу выставлен дачный домик площадью 9 квадратных метров. Собственник оценивает его в 300 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте по продаже недвижимости.

«Продам дачный участок 6 соток с деревянным домом (9 квадратов). В доме комната, веранда, чердак. Также есть вагончик. Цена — 300 000 рублей», — говорится на сайте с объявлениями. Продавец отмечает, что возможен торг. Дача находится в ДНТ Автоузел.

Жилая площадь домика 9 квадратов
Жилая площадь домика 9 квадратов
Фото:

Ранее URA.RU публиковало Топ-3 самых дорогих дома, которые продают курганцы. Например, одном элитном СНТ дом продается за 26 500 000 рублей. 

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В Кургане на продажу выставлен дачный домик площадью 9 квадратных метров. Собственник оценивает его в 300 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте по продаже недвижимости. «Продам дачный участок 6 соток с деревянным домом (9 квадратов). В доме комната, веранда, чердак. Также есть вагончик. Цена — 300 000 рублей», — говорится на сайте с объявлениями. Продавец отмечает, что возможен торг. Дача находится в ДНТ Автоузел. Ранее URA.RU публиковало Топ-3 самых дорогих дома, которые продают курганцы. Например, одном элитном СНТ дом продается за 26 500 000 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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