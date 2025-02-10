В Кургане продают дачу площадью 9 квадратных метров
В Кургане на продажу выставлен дачный домик площадью 9 квадратных метров. Собственник оценивает его в 300 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте по продаже недвижимости.
«Продам дачный участок 6 соток с деревянным домом (9 квадратов). В доме комната, веранда, чердак. Также есть вагончик. Цена — 300 000 рублей», — говорится на сайте с объявлениями. Продавец отмечает, что возможен торг. Дача находится в ДНТ Автоузел.
Жилая площадь домика 9 квадратов
Ранее URA.RU публиковало Топ-3 самых дорогих дома, которые продают курганцы. Например, одном элитном СНТ дом продается за 26 500 000 рублей.
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