10 февраля 2025

Жители Запорожья отказались эвакуироваться в случае наступления армии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Запорожья не планируют покидать город
Жители Запорожья не планируют покидать город Фото:

Многие жители Запорожья не планируют покидать город, даже если российские войска приблизятся. Об этом сообщают местные жители.

«Некоторые (жители), которые раньше собирались, если, допустим, фронт будет приближаться к Запорожью, то некоторые хотели уезжать, то сейчас сказали „будем оставаться“, — сообщают РИА Новости со ссылкой на местного жителя Константина. 

Он рассказал, что многие люди, покинувшие Мариуполь, Волноваху и другие города, стремятся вернуться домой, но сталкиваются с трудностями при выезде из Украины. Жители Запорожья, включая тех, кто служил в ВСУ, не планируют покидать город и не поддерживают украинские войска, отметил Константин. По его словам, многие выражают желание остаться на территории России. 

Ранее URA.RU сообщало, что российская армия наступает почти на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил генерал-полковник Василий Трушин. Он отметил успехи в завоевании господства в воздухе, огневом превосходстве и дезорганизации управления противника, что стало возможным благодаря изменениям в тактике. 

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Многие жители Запорожья не планируют покидать город, даже если российские войска приблизятся. Об этом сообщают местные жители. «Некоторые (жители), которые раньше собирались, если, допустим, фронт будет приближаться к Запорожью, то некоторые хотели уезжать, то сейчас сказали „будем оставаться“, — сообщают РИА Новости со ссылкой на местного жителя Константина.  Он рассказал, что многие люди, покинувшие Мариуполь, Волноваху и другие города, стремятся вернуться домой, но сталкиваются с трудностями при выезде из Украины. Жители Запорожья, включая тех, кто служил в ВСУ, не планируют покидать город и не поддерживают украинские войска, отметил Константин. По его словам, многие выражают желание остаться на территории России.  Ранее URA.RU сообщало, что российская армия наступает почти на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил генерал-полковник Василий Трушин. Он отметил успехи в завоевании господства в воздухе, огневом превосходстве и дезорганизации управления противника, что стало возможным благодаря изменениям в тактике. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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