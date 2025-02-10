Многие жители Запорожья не планируют покидать город, даже если российские войска приблизятся. Об этом сообщают местные жители.
«Некоторые (жители), которые раньше собирались, если, допустим, фронт будет приближаться к Запорожью, то некоторые хотели уезжать, то сейчас сказали „будем оставаться“, — сообщают РИА Новости со ссылкой на местного жителя Константина.
Он рассказал, что многие люди, покинувшие Мариуполь, Волноваху и другие города, стремятся вернуться домой, но сталкиваются с трудностями при выезде из Украины. Жители Запорожья, включая тех, кто служил в ВСУ, не планируют покидать город и не поддерживают украинские войска, отметил Константин. По его словам, многие выражают желание остаться на территории России.
Ранее URA.RU сообщало, что российская армия наступает почти на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил генерал-полковник Василий Трушин. Он отметил успехи в завоевании господства в воздухе, огневом превосходстве и дезорганизации управления противника, что стало возможным благодаря изменениям в тактике.
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