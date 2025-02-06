Российская армия сейчас наступает почти на всех направлениях в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель Военно-научного комитета ВС РФ, генерал-полковник Василий Трушин.
«Прежде всего это касается вопросов завоевания господства в воздухе и огневого превосходства над противником, дезорганизации его системы управления», — сообщил он в интервью газете «Красная звезда». Также Трушин уточнил, что успехи в наступлении были достигнуты благодаря изменениям в тактике ведения операций.
В интервью Трушин подчеркнул, что эффективность российских противовоздушных оборонительных сил в борьбе с западными ракетами, такими как Storm Shadow и ATACMS, значительно возросла. Он отметил, что российские военные теперь способны перехватывать вражеские дроны на более широком спектре высот и скоростей. Кроме того, по его словам, армия значительно обновила практику ведения боевых действий на поле боя.
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