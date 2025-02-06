06 февраля 2025

Генштаб РФ заявил о наступлении почти на всех направлениях в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Добиться продвижения ВС РФ удалось благодаря коррективам
Добиться продвижения ВС РФ удалось благодаря коррективам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия сейчас наступает почти на всех направлениях в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель Военно-научного комитета ВС РФ, генерал-полковник Василий Трушин. 

«Прежде всего это касается вопросов завоевания господства в воздухе и огневого превосходства над противником, дезорганизации его системы управления», — сообщил он в интервью газете «Красная звезда». Также Трушин уточнил, что успехи в наступлении были достигнуты благодаря изменениям в тактике ведения операций.

В интервью Трушин подчеркнул, что эффективность российских противовоздушных оборонительных сил в борьбе с западными ракетами, такими как Storm Shadow и ATACMS, значительно возросла. Он отметил, что российские военные теперь способны перехватывать вражеские дроны на более широком спектре высот и скоростей. Кроме того, по его словам, армия значительно обновила практику ведения боевых действий на поле боя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия сейчас наступает почти на всех направлениях в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель Военно-научного комитета ВС РФ, генерал-полковник Василий Трушин.  «Прежде всего это касается вопросов завоевания господства в воздухе и огневого превосходства над противником, дезорганизации его системы управления», — сообщил он в интервью газете «Красная звезда». Также Трушин уточнил, что успехи в наступлении были достигнуты благодаря изменениям в тактике ведения операций. В интервью Трушин подчеркнул, что эффективность российских противовоздушных оборонительных сил в борьбе с западными ракетами, такими как Storm Shadow и ATACMS, значительно возросла. Он отметил, что российские военные теперь способны перехватывать вражеские дроны на более широком спектре высот и скоростей. Кроме того, по его словам, армия значительно обновила практику ведения боевых действий на поле боя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...