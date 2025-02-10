В Тюменской области стало дороже содержать домашних питомцев

В Тюменской области за год подорожали корма для кошек и собак, рост цен достиг 15%. Об этом сообщают журналисты.
«По итогам 2024 года, в сравнении с 2023-м, в Тюменской области сухой корм для кошек подорожал на 15%. Стоимость аналогичного корма для собак — на 7,4%», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на сервис мониторинга цен «Ценозавр».
Речь идет о средней стоимости в торговых сетях. Причинами удорожания эксперты называют увеличение цены сырья, услуг по логистике, а также доминирование на рынке двух крупных производителей.
Ранее URA.RU проанализировало, где тюменцам дешевле всего покупать продукты первой необходимости. Агентство сравнило цены в обычных супермаркетах и магазинах низкого ценового сегмента.
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