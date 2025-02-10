10 февраля 2025

В Тюменской области стало дороже содержать домашних питомцев

В Тюменской области на 15% подорожали корма для кошек
© Служба новостей «URA.RU»
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Значительнее всего подорожало питание для кошек
Значительнее всего подорожало питание для кошек Фото:

В Тюменской области за год подорожали корма для кошек и собак, рост цен достиг 15%. Об этом сообщают журналисты.

«По итогам 2024 года, в сравнении с 2023-м, в Тюменской области сухой корм для кошек подорожал на 15%. Стоимость аналогичного корма для собак — на 7,4%», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на сервис мониторинга цен «Ценозавр».

Речь идет о средней стоимости в торговых сетях. Причинами удорожания эксперты называют увеличение цены сырья, услуг по логистике, а также доминирование на рынке двух крупных производителей.

Ранее URA.RU проанализировало, где тюменцам дешевле всего покупать продукты первой необходимости. Агентство сравнило цены в обычных супермаркетах и магазинах низкого ценового сегмента.

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В Тюменской области за год подорожали корма для кошек и собак, рост цен достиг 15%. Об этом сообщают журналисты. «По итогам 2024 года, в сравнении с 2023-м, в Тюменской области сухой корм для кошек подорожал на 15%. Стоимость аналогичного корма для собак — на 7,4%», — пишет «РБК Тюмень», со ссылкой на сервис мониторинга цен «Ценозавр». Речь идет о средней стоимости в торговых сетях. Причинами удорожания эксперты называют увеличение цены сырья, услуг по логистике, а также доминирование на рынке двух крупных производителей. Ранее URA.RU проанализировало, где тюменцам дешевле всего покупать продукты первой необходимости. Агентство сравнило цены в обычных супермаркетах и магазинах низкого ценового сегмента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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