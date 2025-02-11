Россия теряет золотые запасы

К концу 2024 года запасы физического золота в российских банках снизились до уровня менее 40 тонн. А на начало 2025 года золотые резервы кредитных организаций составили уже 38,1 тонны. Как сообщает РБК, которая сделала расчет на основе данных ЦБ, баланс российских банков в настоящий момент в два раза меньше, чем осенью 2023 года.
Авторы материала сообщают, что такого резкого снижения не было с 2020 год, когда на фоне пандемии и кризиса объем драгметаллов в российских банках уменьшился на 34, 5 тонны. При этом кредитные организации в отчетах не указывают, оперируют ли они физическим золотом.
РБК указывает на то, что крупные банки проводят операции с физическим золотом в интересах золотопромышленников и аффинажных заводов. Учитывать метал на своем балансе они могут перед его продажей контрагентам.
По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, сокращение запасов золота в банках возникло из-за особенностей раскрытия отчетности. «Мы не уменьшаем объем отношений с золотодобытчиками, мы его наращиваем», — заявил Пьянов.
На 1 января 2025 года запасы золота опустились до самого низкого уровня с июля 2022 года. В тот период, на фоне экономического кризиса и международных санкций, банки активизировали экспорт золота, продавая его по поручению своих клиентов — предприятий золотодобывающей отрасли и аффинажных заводов. После того как запасы достигли минимальных значений, они начали вновь увеличиваться. Это произошло благодаря росту добычи золота и возобновлению торговли драгоценным металлом как внутри страны, так и на международном уровне после снятия санкций.
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