10 февраля 2025

Сургутский суд отправил за решетку ОПГ, промышлявшую рэкетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил югорчанам наказание от семи до девяти лет лишения свободы
Суд назначил югорчанам наказание от семи до девяти лет лишения свободы Фото:

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор семерым югорчанам, промышлявшим вымогательствами и грабежами. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

«В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статье 163 УК РФ — вымогательство, совершенное с угрозой применения насилия и применением насилия, организованной группой, статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. А также по статье 161 УК РФ — грабеж, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья и статье 119 УК РФ — угроза убийством», — сказано в сообщении.

На протяжении девяти лет ОПГ вымогала деньги у предпринимателей из Сургутского района под угрозой применения насилия за покровительство их бизнеса. Также они подыскивали граждан, находящихся в сложных жизненных ситуациях — подсудимые выдвигали им незаконные требования передачи денег от 150 тысяч рублей до миллиона рублей либо оформления на них недвижимости.

Суд назначил виновным наказание от семи до девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор семерым югорчанам, промышлявшим вымогательствами и грабежами. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО. «В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статье 163 УК РФ — вымогательство, совершенное с угрозой применения насилия и применением насилия, организованной группой, статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. А также по статье 161 УК РФ — грабеж, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья и статье 119 УК РФ — угроза убийством», — сказано в сообщении. На протяжении девяти лет ОПГ вымогала деньги у предпринимателей из Сургутского района под угрозой применения насилия за покровительство их бизнеса. Также они подыскивали граждан, находящихся в сложных жизненных ситуациях — подсудимые выдвигали им незаконные требования передачи денег от 150 тысяч рублей до миллиона рублей либо оформления на них недвижимости. Суд назначил виновным наказание от семи до девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях. Приговор еще не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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