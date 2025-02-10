Сургутский суд отправил за решетку ОПГ, промышлявшую рэкетом

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор семерым югорчанам, промышлявшим вымогательствами и грабежами. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.
«В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статье 163 УК РФ — вымогательство, совершенное с угрозой применения насилия и применением насилия, организованной группой, статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. А также по статье 161 УК РФ — грабеж, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья и статье 119 УК РФ — угроза убийством», — сказано в сообщении.
На протяжении девяти лет ОПГ вымогала деньги у предпринимателей из Сургутского района под угрозой применения насилия за покровительство их бизнеса. Также они подыскивали граждан, находящихся в сложных жизненных ситуациях — подсудимые выдвигали им незаконные требования передачи денег от 150 тысяч рублей до миллиона рублей либо оформления на них недвижимости.
Суд назначил виновным наказание от семи до девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях. Приговор еще не вступил в законную силу.
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